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    Fransa’da binlerce kişi zam talebiyle greve gitti

    Fransa’da yüksek enflasyon karşısında maaşlarına zam yapılmasını isteyen binlerce kişi greve gitti. Başkent Paris'te toplu taşıma sistemi felç oldu.
    • 10.11.2022 - 21:26
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    Fransa’da binlerce kişi zam talebiyle greve gitti

    Fransa’da binlerce kişi yüksek enflasyon nedeniyle sokağa indi. Ülke genelinde Genel Emek Konfederasyonu (CGT) öncülüğünde maaşlarına zam yapılmasını isteyen çok sayıda meslek grubu 1 günlük greve gitti.

    Greve öğretmenler, sağlık çalışanları ve demiryolu işçileri destek verirken, başkent Paris'te toplu taşıma sistemi felç oldu, bazı okullar kapandı.

    7 hat tamamen kapandı

    Paris’te işe gitmeye çalışanlar ise duraklarda ve istasyonlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Paris metro hattında 7 hat tamamen kapatılırken, 7 hat ise sadece yoğun saatlerde çalıştı.

    55 yaşındaki kreş çalışanı Naima Nefzi yaptığı açıklamada, aldığı maaş ile temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı belirterek, et veya peynir gibi son kullanma tarihi geçen yiyecekleri daha ucuz olduğu için satın almaya başvurduğunu ifade etti.

    Yürüyüş düzenlendi

    Paris’teki Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan göstericiler, Opera Meydanı’na yürüdü.

    Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protestolarda, çok sayıda yol kapatıldı.

    İHA'nın aktardığına göre olaysız sona eren gösterilerde, eylemciler aralarına karışan Sarı Yelekliler ve Kara Blok üyelerinin taşkınlık çıkarmasına izin vermedi.

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