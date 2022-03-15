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    Fransa'da bir cami 6 aylığına kapatıldı

    Fransa'nın güneybatısındaki Bordeaux kentinin yakınlarındaki Pessac semtindeki cami, "radikal İslam'ı" savunduğu iddiasıyla 6 aylığına kapatıldı.
    • AA
    • 15.03.2022 - 00:19
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    Fransa'da bir cami 6 aylığına kapatıldı

    Gironde Valiliğinden yapılan açıklamada, Pessac'taki El Faruk Camisi'nin, "radikal İslam'ı" savunduğu ve "selefi" ideolojisini yaydığı gerekçesiyle 6 aylığına kapatıldığı belirtildi.

    RADİKAL İSLAM SUÇLAMASI

    Camide, Fransız yasalarına uyulmaması çağrısı yapıldığı, terör saldırılarının meşrulaştırıldığı ve şehadetin teşvik edildiği vaazların verildiği iddia edilen açıklamada, camide İsrail'e karşı nefret içeren mesajların da paylaşıldığı ve terör örgütlerine veya "radikal İslam'ı" savunan kişilere destek verildiği öne sürüldü.

    Fransa yönetimi, Ağustos 2021'de kabul ettiği "ayrılıkçı" yasasıyla Müslümanların hayatına müdahale ettiği ve onları ötekileştirdiği gerekçesiyle insan hakları savunucuları ve sivil toplum kuruluşlarınca eleştiriliyor.

    Ülkede 2 Mart'ta yayımlanan bir raporda, Şubat 2018'den Ocak 2022'ye kadar 25 bine yakın cami, okul, dernek ve iş yerinin kontrol edildiği, aynı dönemde 718'inin kapatıldığı belirtilmişti.

    Fransa da bir cami 6 aylığına kapatıldı #1


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