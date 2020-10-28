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    Fransa'da bir camiye ölüm tehditli mesaj bırakıldı

    İslam ve Müslümanların hedef alındığı, İslamofobik saldırıların artış gösterdiği Fransa'daki Vernon Camisi'ne tehdit mesajı bırakıldığı bildirildi.
    • AA
    • 28.10.2020 - 02:45
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    Fransa'da bir camiye ölüm tehditli mesaj bırakıldı

    Fransa'da son günlerde Cumhurbaşkanı Macron'un başlattığı İslamofobik hareketler gittikçe büyüyor.

    Islam&Info'nun Twitter hesabındaki paylaşıma göre, ülkenin kuzeyindeki Vernon kentindeki caminin posta kutusuna bırakılan notta, Türklere, Araplara ve cami cemaatine yönelik ölüm tehdidi ve hakaret mesajları yer aldı.

    "Savaş başladı, sizi ülkemizden çıkaracağız. Samuel'in ölümünün hesabını vereceksiniz." ifadelerinin yazıldığı mesajda, başörtülü Müslüman kadınlara yönelik çirkin ifadeler de kullanıldı.

    Ülkede yakın zamanda Pantin Camisi, yöneticilerinden birinin sosyal medyadaki paylaşımı gerekçe gösterilerek 6 aylığına kapatıldı.

    Fransa da bir camiye ölüm tehditli mesaj bırakıldı #1

    MACRON MÜSLÜMANLARI HEDEF GÖSTERMİŞTİ

    Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, Macron'un büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ile Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin binaların duvarlarına yansıtılması İslam dünyasında tepki ve protestolarıyla karşılaşmıştı.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

    Macron'un bu açıklamaları İslam dünyasında tartışmalara ve protestolara yol açmıştı.

    Fransa da bir camiye ölüm tehditli mesaj bırakıldı #2

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