Fransa’da bir günde 27 bin 166 yeni vaka

Fransa’da bir günde 27 bin 166 yeni vaka

Fransa’da koronavirüsü salgınında son 24 saatte 27 bin 166 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 990 bin 331’e ulaştı.

Fransa'da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 27 bin 166 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 990 bin 331’e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 265 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 89 bin 830'a yükseldiği aktarıldı.

ÜLKE GENELİNDE 24 BİN KİŞİ HASTANELERDE TEDAVİ ALTINDA

Ülke genelinde 3 bin 992'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 24 bin 858 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, 4 milyon 164 bin 418 kişiye tek doz aşı, 2 milyon 32 bin 791 kişiye ise iki doz aşı uygulandı.