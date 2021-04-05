Fransa'da bir günde 66 bin vaka tespit edildi

Fransa'da bir günde 66 bin vaka tespit edildi

Fransa’da koronavirüs son 24 saatte 66 bin 794 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 822 bin 470’e ulaştığı bildirildi.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayılarındaki yeni dalga yükselmeye devam ediyor.

Fransa'da da o ülkelerden biri olarak Avrupa'nın zirvesine yerleşti.

BİR GÜNDE 66 BİN VAKA

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 66 bin 794 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 822 bin 470’e ulaştığı bildirildi.

Bu sayı, bugün Avrupa ülkeleri arasında bildirilen en yüksek vaka sayısı oldu.

ÖLÜ SAYISI 100 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte 185 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 96 bin 650’e yükseldiği aktarıldı.

Ülke genelinde 5 bin 341'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 29 bin 356 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 12 milyon 422 bin 460 kişi Covid-19’a karşı aşılanırken, bunlardan 9 milyon 290 bin 816’sına tek doz, 3 milyon 131 bin 644’üne ise iki doz aşı yapıldı.

4 HAFTALIK KARANTİNA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ulusa sesleniş konuşmasında, 3 Nisan’dan itibaren ülke genelinde 4 hafta boyunca sınırlı karantina uygulanacağını duyurarak, Fransızları "ekstra çaba göstermeye" çağırdı.



Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 31 Mart’ta yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında duyurduğu 4 haftalık kısıtlı karantina tedbirleri dün itibari başladı.

Vatandaşların bu süre zarfında evlerinde 10 kilometreden fazla uzaklaşmalarının yasaklanırken, ülke genelinde saat 19.00 ile 06.00 arası sokağa çıkma yasağının uygulanıyor.

Ülke genelinde yarından itibaren ise bölgeler arası seyahat yasağı başlayacak.



