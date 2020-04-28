Fransa'da bir kişi polislere saldırdı
- DHA
- 28.04.2020 - 09:16
Fransa'nın Colombes bölgesinde iki polis trafik kontrolü yaparken saldırıya uğradı.
29 yaşında ve kimliğinin Youssef T. olduğu belirlenen şahıs, arabayla çarparak polisleri ağır yaraladı.
POLİSLERİN IRKÇI TAVRI NEDENİYLE ÖLDÜRMEK İSTEDİ
Gözaltına alınan saldırganın ifadesinde, polislerin son zamanlardaki ırkçı tavrı nedeniyle onları öldürüp şehit olmak istediğini söylediği belirtildi.
Öte yandan Fransa'nın başkenti Paris'te, geçtiğimiz gün ırkçı hakaretlerde bulunan iki polisin, bugün itibariyle Emniyet Müdürlüğünce görevlerinden uzaklaştırılacağı belirtildi.
Fransa'da bir kişi polislere saldırdı ViDEO
TERÖR SALDIRISI OLARAK BELİRTİLDİ
Fransanın Saint-Denis bölgesinde, dün iki polisin Arap ve Kuzey Afrika kökenli kişilere ırkçı hakaretlerde bulunduğuna dair görüntüler ortaya çıkmıştı.
Yerel medya, olayın terör saldırısı olarak nitelendirildiğini belirtti.