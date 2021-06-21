Fransa'da bölgesel seçimlerde Macron ve Le Pen başarı sağlayamadı

Sandığa gitmeyenlerin oranının yüzde 50'yi aştığı ülkede, Macron'un vekillerinden Berge, sonuçlar için "Hepimizin suratına atılan bir tokat" dedi.

Fransa'da bölgesel seçimlerin ilk turu gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in partileri, seçimlerde istedikleri sonucu elde edemedi.

MACRON VE LE PEN'İN PARTİLERİ GERİDE KALDI

Sandık çıkış anketlerine göre, Macron'un kurucusu olduğu iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'nin (LREM) adayları, ülkenin hiçbir bölgesinde seçimin ilk turunu önde tamamlayamadı.

Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik de seçimi yüzde 19,4 ile ikinci bitirerek beklentilerin gerisinde kaldı. Ulusal Birlik'in ilk kez en az bir bölge kazanması bekleniyordu.

Yerel yönetimlerin güçlü olduğu Fransa'da bölgesel meclisler; eğitimden ulaşıma, altyapıdan endüstriye birçok alanda söz sahibi.

YÜZDE 66,1 SANDIĞA GİTMEDİ

Seçimde sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 66,1 olarak belirlendi. Bu oran 2015'te yüzde 50,09 ve 2010'da 53,67 olmuştu.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yaptığı açıklamada bu durumun "endişe verici" olduğunu kaydetti.

"KABUL EDELİM..."

Sandığa gitmeyenlerin oranına işaret eden Le Pen de "sivil felaket" tanımlaması yaptı, hükümeti siyasi kurumlara inanç aşılamayamaması gerekçesiyle suçladı.

Le Pen, "Kabul edelim ki, sonuçlara seçim sistemine duyulan güvensizlik nedeniyle yaklaşık yüzde 70'lik şiddetli ve tarihi bir çekimserlik damgasını vurdu." dedi.

"HEPİMİZİN SURATINA ATILAN TOKAT"

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR) ülke genelinde yüzde 28,7 oy alarak seçimin ilk turunu önde tamamlayan parti oldu.

Merkez sol Sosyalist Parti (PS) yüzde 15,6, Yeşiller Partisi (EELV) yüzde 12,9 ve LREM yüzde 10,4 oy aldı.

Macron'un milletvekillerinden Aurore Berge, partisinin kötü performansını "hepimizin suratına atılan demokratik bir tokat" olarak nitelendirdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ÖNCESİNDE SON YARIŞ

Ülkede 15 bakan veya devlet bakanı, seçimlerde LREM için yarıştı ancak hiçbiri ilk turu önde bitirebilecek oy sayısına ulaşamadı.

Bu seçimler gelecek yılki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde düzenlenen en son seçim olarak öne çıkıyor.

MUHALEFETTEN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) Lideri Jean Luc Melenchon, yaptığı açıklamada, ilk turda yaşanan bazı sorunlar nedeniyle bu seçimin düzenlendiği şartlar hakkında soruşturma açılması gerektiğini belirtti.

Fransız basınındaki haberlerde, Marsilya'da bir seçim merkezinin yeteri kadar görevlisi olmadığı gerekçesiyle açılmadığı, nüfusunun yaklaşık 2 binin olduğu Cousolre'daki seçim merkezinde yeterli sayıda oy pusulasının bulunmadığı belirtildi.

FRANSA'DAKİ SEÇİMLER

Fransa'da seçmenler, ülkenin 13 anakara ve bir denizaşırı bölgesi için konseyleri seçiyor.

4 bin 100 sandalye için 15 bin 700'den fazla aday yarışıyor. Bu seçim, özellikle yakından izleniyor, çünkü bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir yıldan az bir süre kaldı.

İKİNCİ TUR 27 HAZİRAN'DA

2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde seçmenlerin nasıl bir tutuma sahip olduğu mercek altına alınıyor.

Pandemi nedeniyle bölgesel seçimler üç ay ertelenmişti. 27 Haziran'da ikinci tur gerçekleştirilecek.