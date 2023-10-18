Fransa'da bomba alarmı: 6 havalimanı boşaltıldı Fransa'da bomba ihbarı ve saldırı tehdidi nedeniyle 6 havalimanı boşaltıldı.

AA & Ensonhaber

Fransa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü; Lille, Bron, Nice, Nantes, Toulouse ve Beauvais'daki havalimanlarında hiçbir uçağın kalkmadığını ve ikinci bir emre kadar uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, polis yetkilileri, bu sabah saatlerinde adı geçen havalimanları için elektronik posta yoluyla bomba ve saldırı ihbarı aldı.

6 havalimanı boşaltıldı, arama başlatıldı

Güvenlik ekiplerini harekete geçiren ihbarlar sonrası, havalimanlarında bomba arama çalışmaları yapılıyor.

Havalimanına iniş yapan uçaklarda bulunan yolcuların terminale girişlerine izin verilmezken, terminaldeki yolcular çıkış kapılarına yönlendiriliyor.

Yolcuların sosyal medyada hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, havalimanlarının boşaltıldığı görülüyor.