Fransa'da camiler saldırıya uğradı

Montlebon, Pontarlier ve Roubaix kentlerindeki camiler, haç çizilip, İslam karşıtı yazılar yazılarak saldırıya uğradı.

Fransa'nın Montlebon, Pontarlier ve Roubaix kentlerinde saldırganlar camileri hedef aldı.

CAMİ KARŞITI YAZILAR YAZILDI

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı 3 caminin duvarlarına haç çizildi ve İslam karşıtı yazılar yazıldı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nden (DİTİB) yapılan açıklamada, dün gece Montlebon, Pontarlier ve Roubaix'deki camilerinin duvarlarına haç çizildiği ve İslam karşıtı yazıların yazıldığı belirtildi.

KONUNUN TAKİPÇİSİ OLUNACAĞI BELİRTİLDİ

"Barış ve huzur yuvası camilerimize yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, cemaatimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadesi kullanılan açıklamada, maruz kalınan zararın en kısa zamanda giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatılacağı ve konunun takipçisi olunacağı belirtildi.

"HERKESİ SAĞDUYULU OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

Açıklamada, "İş birlikleri için güvenlik güçlerine ve Fransız makamlarına ve destekleri için Fransız halkına teşekkür ederiz. Ülke huzuruna ve birlikte yaşama bilincine halel getirecek eylemlere karşı birlik olma çağrısında bulunuyor, bu tür provokatif olaylara karşı sağduyulu olmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.