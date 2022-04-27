Fransa'da camilerin duvarına haç çizen şahıs cezalandırıldı

Fransız mahkemesi geçen yıl ülkenin kuzeydoğusundaki Doubs vilayetinde yeralan ikisi DİTİB'e bağlı olan 5 camiye gamalı haç çizen sanığa ceza verdi.

DİTİB'e bağlı iki caminin avukatı Bahar Ceviz, Besancon Ceza Mahkemesi'nin, ibadet için kullanılan binaları tahrif ettiği gerekçesiyle Quentin Le Derout'u, 18 ay tecilli hapis ve 5 yıl siyasi seçimlere katılmama cezasına çarptırdığını belirtti.

20 bin avro para cezası

Strazburg Barosuna kayıtlı avukat Ceviz, mahkemenin ayrıca, suçunu kabul eden Le Derout'un, davacı olan cami derneklerine toplam 20 bin avrodan fazla ödemesine hükmettiği bilgisini aktardı.

Evinden 'Kavgam' kitabı çıktı

Ceviz ayrıca, soruşturma esnasında Le Derout'un evinde Adolf Hitler'in kitabı Mein Kampf'ın (Kavgam) bulunduğunu kaydetti.

AA'nın haberine göre 23 yaşındaki Le Derout, ülkede geçen yıl gerçekleşen bölge ve vilayet seçimlerinde, Ulusal Birlik (RN) partisinden, Doubs vilayetindeki Pontarlier kantonundan adaydı.

Doubs vilayetinde Kasım 2021'de farklı tarihlerde, ikisi DİTİB'e bağlı toplam 5 caminin duvarlarına haç çizilmişti.