Fransa'da camiye saldırı yapıldı Fransa'da Ramazan ayında kapılarını ibadete açmaya hazırlanan cami, büyük oranda tahrip edildi.

Fransa'nın kuzeyindeki Lille şehrine yakın Wattignies kentinde El Emel Derneği bünyesindeki cami, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı.

Saldırı sonucu caminin tavanları dahil iç kısmı kullanılamaz hale geldi.

Faillerin, alarm ve kameraları devre dışı bırakmak için binanın elektrik kablolarını önceden kestikleri ortaya çıktı.

Ramazan'da kapılarını ibadete açmaya hazırlanan camide tahribata rağmen hiçbir şey çalınmazken saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İslamofobik bir eylem

Wattignies Belediye Başkanı Alain Pluss, saldırının İslamofobik bir eylem olduğunu düşündüğünü ifade etti. Dernek yetkilileri de saldırının şeklinin planlı yapıldığını gösterdiğini belirtti.

Fransız Milletvekili David Guiraud da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Wattignies'deki tahammül sınırlarını aşan bu İslamofobik vandalizmi şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.