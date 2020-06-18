Dijon'da iki grup arasında yükselen tansiyon sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, olaylara karışanların sınır dışı edilmesini gündemine aldı.

Fransa'nın Dijon kentinde Çeçenler ile Kuzey Afrikalılar arasında tansiyon yükseldi.

Fransız basınına göre, olaylar, uyuşturucu kaçakçılığı yapılmasıyla bilinen Dijon'un Gresailles Mahallesi'nde, 11 Haziran'da Kuzey Afrikalıların 16 yaşındaki Çeçen'e saldırmasıyla başladı.

12 Haziran akşamından bu yana Çeçen ve Kuzey Afrikalı iki çete arasında şiddet olayları yaşandı.

TEHLİKELİ GERİLİM: ÇEÇENLER İLE KUZEY AFRİKALILAR KARŞI KARŞIYA

Ülkenin çeşitli kentlerindeki Çeçenler'in ağır silahlarıyla Dijon'a geldiği belirtilirken, olaylara 60 polis, 40 çevik kuvvet, suçlarla mücadele polisleri ve özel tim müdahale etti. Kentte yaşanan şiddet olayları nedeniyle 12 kişi yaralandı.

Fransa'da Çeçenler ile Kuzey Afrikalılar arasında gerilim VİDEO

ELLERİNDE SİLAHLARLA SOKAĞA ÇIKTILAR

Reuters'e açıklamada bulunan bir polis kaynağı, Çeçenlerin polise olayları yatıştırmak için geldiklerini söylediğini aktardı.

Gresilles'de onlarca kişinin silah, balta ve bıçaklarla sokaklarda dolaştıkları görüntüler, sosyal medyaya düştü. Öte yandan, araçlar ateşe verildi. Ortaya çıkan manzara, ülkede yaşayanları endişelendirdi.

MACRON: OLAYLARA KARIŞANLAR SINIR DIŞI EDİLSİN

Yaşanan olaylara ilişkin adli süreç başlatılırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İçişleri Bakanı Christophe Castaner'den şiddet olaylarına karışan yabancıların sınır dışı etme olasılığını incelemesini istedi. Avrupa ülkesinde yaklaşık 30 bin Çeçenin yaşadığı belirtiliyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dijon Savcısı Eric Mathais, olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Mathais ayrıca, sosyal medyadan Fransa'daki Çeçenlere, Gresilles'de yaşayan Kuzey Afrikalılar'dan intikam alınması yönünde çağrılar yapıldığını bildirdi.

Cote-d'Or Valisi Bernard Schmeltz, Dijon'da yaşananların çeteler arası hesaplaşmadan kaynaklandığını, bir tarafta Çeçenlerin diğer tarafta da Kuzey Afrikalı Gresilles ve diğer mahalle sakinlerinin bulunduğunu belirtti.

"FRANSIZ POLİSİ MÜDAHALEDE GEÇ KALDI" TEPKİSİ

Dijon Belediye Başkanı François Rebsamen, polisin olaylara müdahale etmekte geciktiğini vurgulayarak, "Çeçenler, kendi yasalarını kabul ettirmeye çalışıyor. Cumhuriyetin olduğu bir ülkede böyle olmaz. Buradaki hikaye, uyuşturucu çetelerinin hesaplaşmasından çok, kendi kendilerine adalet aramaları. Biri diğerinden daha hafif değil. Mutlaka çok hızlı bir şekilde sorumlular cezalandırılmalı." ifadesini kullandı.

"ÇEÇENLERİ CEZALANDIRMAK İSTİYORLAR" İDDİASI

Avrupa Çeçenler Birliği Sözcüsü Chamil Albakov, yaşananların çeteler arası hesaplaşmanın olmadığını, Çeçenlerin cezalandırılmaya çalışıldığını söyledi.

Albakov, "Devamlı çetelerin hükümdarlığı altında yaşamamızı istiyorlar. Çeçenler, Rusya'ya kafa tuttu, serserilerinin bize bunu yapmasına izin vermeyiz." diye konuştu.

İÇİŞLERİ BAKANI CASTANER, BÖLGEYE GİTMEDEN AÇIKLAMA YAPTI

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, siyahilere yönelik polis şiddetinden sonra ülke polisinin şüphelilere uygulunan 'boğma tekniğinin' kullanılmayacağını açıklamıştı.

Fransız polisinin tepkisini çeken Castaner, yazılı bir açıklama ile güvenlik güçlerine desteğini bildirdi. Eski İstihbarat Şefi Laurent Nunez ise "Hiçbir topluluk, bir başkasından intikam almak için böyle saldırılar düzenleyemez. Adaleti yerine getirme görevi yalnızca devlete aittir." dedi.

LE PEN, DIJON'A GİDECEK

Paris yönetimine, çetelere karşı etkisiz kalmakla tepki gösteren aşırı sağ Marine Le Pen, incelemelerde bulunmak üzere Dijon'a gideceğini açıkladı.