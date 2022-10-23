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    Fransa'da çevreciler, ellerini lüks araçlara tutkalla yapıştırdı

    Uluslararası Otomobil Fuarı'na gelen Extinction Rebellion grubuna üye aktivistler, düzenledikleri eylemde ellerini lüks araçlara tutkalla yapıştırdı.
    • 23.10.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 10:46
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    Fransa'da çevreciler, ellerini lüks araçlara tutkalla yapıştırdı

    Avrupa’da çevrecilik adı altında yapılan protestolara bir yenisi daha eklendi...

    Fransa’nın başkenti Parsi’te, ‘Extinction Rebellion’ (yok oluş isyanı) adlı gruba üye olan aktivistler, Uluslararası Otomobil Fuarı'nda eylem yaptı.

    Otomobil sanayisinin çevreci araçlarla imajını temizlemeye çalışmasına ve bireysel otomobilleri geleceğin ulaşım araçları olarak tanıtmaya devam etmesine tepki gösteren eylemciler, Ferrari Testarossa da dahil olmak fuardaki lük arabalara zarar verdi.

    Siyah boya püskürttüler

    Ellerini tutkal ile arabaların kaportalarına yapıştıran eylemciler, aynı zamanda araçların üzerine siyah boya püskürttü.

    11 gözaltı

    Pankart kaldırıp slogan atan eylemcilere polis müdahalesi gecikmedi. Eyleme katınaş 11 kişi, gözaltına alındı.

    Fransa'da çevreciler, ellerini lüks araçlara tutkalla yapıştırdı ViDEO

    Fransa da çevreciler, ellerini lüks araçlara tutkalla yapıştırdı #1

    Fransa da çevreciler, ellerini lüks araçlara tutkalla yapıştırdı #2


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