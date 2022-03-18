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    Fransa'da çiftçiler artan akaryakıt fiyatlarını protesto etti

    Fransa'da çiftçiler akaryakıt fiyatlarında artışı protesto etmek amacıyla bazı hükümet binalarının önüne çöp döküp ateşe verdi.
    • İHA
    • 18.03.2022 - 21:36
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    Fransa'da çiftçiler artan akaryakıt fiyatlarını protesto etti

    Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın petrol fiyatlarına yansıması tüm dünyada akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

    Fransa’nın Agen şehrindeki çiftçiler akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle bazı hükümet binalarının önüne çöp döküp ateşe verdi.

    MACRON'UN YENİDEN ADAYLIĞI SONRASI OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

    Düzenlenen eylemin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Nisan ve Mayıs ayında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden aday olduğunu açıklamasının ardından gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

    DAHA ÖNCE DE ŞEHİRDE TRAKTÖRLERLE DOLAŞIP ÇÖPLERİ YAKMIŞLARDI

    Geçtiğimiz Çarşamba günü Fransa’nın Toulouse şehrinde ise çiftçiler, akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto etmek için şehirde traktörlerle dolaşıp çöp dolu torbaları yakmıştı.

    Fransa da çiftçiler artan akaryakıt fiyatlarını protesto etti #1

    Fransa da çiftçiler artan akaryakıt fiyatlarını protesto etti #2

    Fransa da çiftçiler artan akaryakıt fiyatlarını protesto etti #3


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