Fransa'da çıkan yangın, 45 gün sonra söndürüldü

Avrupa ülkesini etkisi altına alan alevlere müdahaleler haftalar sürdü.

Alevler, Fransa'da ormanlık alanları küle çevirdi.

Ülkenin güneybatısındaki Gironde bölgesinde bulunan La Teste-de-Buche'de 12 Temmuz'da başlayan yangın, haftalar sonra söndürülebildi.

45 gün süren çalışma

Geçen ay çıkan yangın, 45 gün sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fransız basınının Gironde Valiliği'nin açıklamasına dayandırdığı habere göre, 7 bin hektarlık alanın zarar gördüğü yangına karşı itfaiye ekiplerinin dün akşamki çabası sonuç verdi.

Geri dönüşler başlıyor

Gironde sınırları içerisinde aynı gün başlayan ve 20 bin 400 hektarlık alanın kül olduğu yangın ise kontrol altına alınsa da henüz söndürülemedi.

Bölgede tahliyesi yapılan kişilerin çoğunun geri dönmesi sağlansa da diğer bölgedeki geri dönüşler bugün başlıyor.

Bölgede yangın riski hala yüksek

Öte yandan bölgede kuraklık ve yangın riskine karşı verilen turuncu alarm henüz kaldırılmadı.

Ormanlık alanın içinde spor ve eğlence faaliyetlerine 14.00 ila 22.00 saatlerinde izin verilmiyor.

AA'nın aktardığına göre, bölgedeki bazı alanlara girişler ise yangın riski nedeniyle gün boyu yasaklandı.