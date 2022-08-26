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    Fransa'da çıkan yangın, 45 gün sonra söndürüldü

    Avrupa ülkesini etkisi altına alan alevlere müdahaleler haftalar sürdü.
    • 26.08.2022 - 12:04
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 12:08
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    Fransa'da çıkan yangın, 45 gün sonra söndürüldü

    Alevler, Fransa'da ormanlık alanları küle çevirdi.

    Ülkenin güneybatısındaki Gironde bölgesinde bulunan La Teste-de-Buche'de 12 Temmuz'da başlayan yangın, haftalar sonra söndürülebildi.

    45 gün süren çalışma

    Geçen ay çıkan yangın, 45 gün sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

    Fransız basınının Gironde Valiliği'nin açıklamasına dayandırdığı habere göre, 7 bin hektarlık alanın zarar gördüğü yangına karşı itfaiye ekiplerinin dün akşamki çabası sonuç verdi.

    Geri dönüşler başlıyor

    Gironde sınırları içerisinde aynı gün başlayan ve 20 bin 400 hektarlık alanın kül olduğu yangın ise kontrol altına alınsa da henüz söndürülemedi.

    Bölgede tahliyesi yapılan kişilerin çoğunun geri dönmesi sağlansa da diğer bölgedeki geri dönüşler bugün başlıyor.

    Fransa da çıkan yangın, 45 gün sonra söndürüldü #1

    Bölgede yangın riski hala yüksek

    Öte yandan bölgede kuraklık ve yangın riskine karşı verilen turuncu alarm henüz kaldırılmadı.

    Ormanlık alanın içinde spor ve eğlence faaliyetlerine 14.00 ila 22.00 saatlerinde izin verilmiyor.

    AA'nın aktardığına göre, bölgedeki bazı alanlara girişler ise yangın riski nedeniyle gün boyu yasaklandı.

    Fransa da çıkan yangın, 45 gün sonra söndürüldü #2

    Fransa da çıkan yangın, 45 gün sonra söndürüldü #3

    Fransa da çıkan yangın, 45 gün sonra söndürüldü #4


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