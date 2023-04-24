Fransa'da cips paketini çakmakla açmaya çalışırken binayı yaktı Bir kişinin, yiyeceği cipsin paketini çakmakla açmaya çalışırken yanlışlıkla oturduğu binayı yaktığı belirlendi.

AA

Fransa'da korku dolu anlar yaşandı.

Ülkenin Rhone bölgesinde bir kişinin dikkatsizliği onlarca canı tehlikeye attı.

Fransız basınındaki haberlere göre, şubat ayında bir kişi, Villefranche-sur-Saene kentinde aldığı cips paketini çakmakla açmaya çalıştı.

Çakmakla binayı yaktı

Bu sırada oturduğu dairede yangın çıkmasına neden oldu.

Binada hasar oluştu

Ülkenin Rhone bölgesindeki Villefranche-sur-Saene kentinde apartman dairesinde çıkan yangında alevler yayılarak binada büyük hasara yol açtı.

Vücudunda yanıklar oluştu

Vücudunun çeşitli yerlerinde de yanıklar oluşan kişinin sebep olduğu yangının nedeni, daha sonra yapılan soruşturma neticesinde anlaşıldı.