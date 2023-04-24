Fransa'da cips paketini çakmakla açmaya çalışırken binayı yaktı

AA
Fransa'da korku dolu anlar yaşandı.
Ülkenin Rhone bölgesinde bir kişinin dikkatsizliği onlarca canı tehlikeye attı.
Fransız basınındaki haberlere göre, şubat ayında bir kişi, Villefranche-sur-Saene kentinde aldığı cips paketini çakmakla açmaya çalıştı.
Çakmakla binayı yaktı
Bu sırada oturduğu dairede yangın çıkmasına neden oldu.
Binada hasar oluştu
Ülkenin Rhone bölgesindeki Villefranche-sur-Saene kentinde apartman dairesinde çıkan yangında alevler yayılarak binada büyük hasara yol açtı.
Vücudunda yanıklar oluştu
Vücudunun çeşitli yerlerinde de yanıklar oluşan kişinin sebep olduğu yangının nedeni, daha sonra yapılan soruşturma neticesinde anlaşıldı.