Fransa’da delta varyantı, yeni vakaların yüzde 20’sinde görüldü

Sonbaharda 4'üncü dalganın görülebileceği uyarısında bulunan Paris yönetimi, delta varyantının görülme sıklığını paylaştı.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, koronavirüs salgınında, virüsün delta olarak bilinen Hindistan varyantının görülme oranına ilişkin konuştu.

Fransa’da her 100 bin kişide görülen vaka sayısının düşmeye devam ettiğini belirten Veran, aşı ve sıkı temaslı takibi sayesinde delta varyantının vaka sayısını artırmasının önüne geçilebileceğini kaydetti.

DELTA VARYANTININ GÖRÜLME ORANI

Veran, France Info kanalında yaptığı açıklamada, yeni tespit edilen koronavirüs vakaları arasında delta varyantının yüzde 20 civarında olduğunu söyledi.

Sonbaharda 4’üncü dalganın görülmesi halinde, bunun aşı sayesinde önceki dalgalara göre daha hafif geçeceğini düşündüklerini ifade eden Olivier Veran, "Aşıyla birlikte hastaneye yatış ve ağır hastalarda yüzde 94-95 oranında düşme görüldü." dedi.

"AŞI ZORUNLULUĞUNA YÖNELEBİLİRİZ"

Aşılama hızının arttığını ancak bu artışın yeterince hızlı olmadığını kaydeden Veran, özellikle yaşlı bakım evlerinde çalışanlar için aşı zorunluluğuna yönelebileceklerini dile getirdi.

Sağlık Bakanı ayrıca, bakım evlerindeki yaşlıların bağışıklığını artırmak için 3’üncü doz aşı uygulanmasının düşünülebileceğini aktardı.

SONBAHARDA DÖRDÜNCÜ DALGA UYARISI

Diğer yandan Fransa’nın önde gelen tıbbi araştırma kuruluşlarından Pasteur Enstitüsü, koronavirüs salgınında sonbaharda muhtemel bir dalga daha görülebileceği uyarısında bulundu.

Enstitüden yapılan açıklamada, muhtemel 4’üncü dalganın aşılama ve önlemlerle engellenebileceği belirtildi.

Aşı olmayan 60 yaş üstü kişilerin nüfusun yüzde 3’ünü ancak koronavirüs nedeniyle hastaneye yatanların yüzde 35’ini oluşturduğu ifade edilen açıklamada, aşı olmayan kişilerin aşı olanlara göre hastalığı bulaştırma oranının 12 kat fazla olduğu vurgulandı.

SALGIN BİLANÇOSU

Fransa Halk Sağlığı Kurumu'nun 28 Haziran verilerine göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 5 milyon 770 bin 530, koronavirüse bağlı ölüm sayısı 111 bin 41 oldu.

Hastanelerde 1304'ü yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 846 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den 33 milyon 514 bin 605 kişiye koronavirüs aşısı yapıldı, bunlardan 21 milyon 735 bin 972'sine ikinci doz uygulandı.