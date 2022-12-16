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    Fransa'da demir yolu çalışanları iş bıraktı

    19 Aralık'a kadar grev kararı alan çalışanlar nedeniyle çok sayıda sefer olumsuz etkilendi.
    • 16.12.2022 - 11:42
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 12:12
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    Fransa'da demir yolu çalışanları iş bıraktı

    Fransa'nın başkenti Paris'in de yer aldığı Ile-de-France bölgesinde demir yolu çalışanları greve gitti.

    Çalışanların iş bırakması, demir yolu ulaşımını olumsuz etkiledi.

    Şehirler arası ulaşım dahil, iç tren seferlerinin bazıları iptal edildi ve ulaşım büyük ölçüde aksadı.

    Maaş artışı talebiyle grev kararı

    Fransız basınındaki haberlere göre, demir yolu şirketi SNCF çalışanları, maaş artışı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle dün akşamdan itibaren 19 Aralık'a kadar greve gitme kararı aldı.

    Grev nedeniyle birçok sefer iptal edilirken, en çok aksama Paris ve banliyöleri arasında seferler yapan RER C ile R, N ve U hatlarında oldu.

    Fransa da demir yolu çalışanları iş bıraktı #1

    Hızlı tren seferleri iptal edildi

    SNCF ise vakit kayıplarını önlemek için yolculardan gün içinde sürekli güncel iç tren seferi saatlerini kontrol etmelerini istedi.

    Paris-Limoges-Toulouse, Paris-Clermont, Nantes-Lyon, Toulouse-Hendaye ve Beziers-Clermont kentleri arasındaki hızlı tren seferleri de önemli ölçüde iptal edildi.

    AA'nın haberine göre, söz konusu seferlerde de aksamaların yaşandığı kaydedildi.


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