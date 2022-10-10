- Haberler
- Dünya Haberleri
- Fransa'da deposu dolu sürücüler geri çevriliyor
Fransa'da deposu dolu sürücüler geri çevriliyor
- Haber Merkezi
- 10.10.2022 - 14:10
- Güncelleme : 10.10.2022 - 14:14
Fransa'da yaşanan akaryakıt sıkıntısı, sürücüleri hayal kırıklığına uğratıyor.
Grev nedeniyle enerji işçileri teslimatları aksatırken, Fransa'da benzin istasyonlarında sorunlar yaşanıyor.
Sürücüler, işletmeler ve ülkedeki diğer vatandaşlar arasında kızgınlık artarken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sakin olunması çağrısında bulundu.
"Herkese 30 euroluk, daha fazlası yok"
France 24, yakıt almak isteyenlerin görüşlerine yer verdi. Sürücülerden bazıları, "Sabah 4'te kalkıp benzin aramaya gittim. Herkese 30 euroluk, daha fazlası yok." şeklinde konuştu.
Söz konusu Avrupa ülkesindeki polis, petrol istasyonlarına gitmek isteyen sürücülerin depolarını kontrol ediyor. Deposunda yeterince yakıt olanlara izin verilmiyor.
Polisler, araçların depolarını kontrol ediyor
Kameraya yansıyan anlarda bir aracın deposunu kontrol eden polis, "3 çeyrek doluyum" yanıtını alınca "Bu olamaz, hayır" dedi ve yeniden yakıt alımına izin vermedi.
Fransa'daki kıtlık, benzin almak isteyen insanların uzun kuyruklar oluşturmasına yol açtı.
Günlük 740 bin varil petrole eşdeğer
TotalEnergies ve Esso-ExxonMobil'deki işçilerin grevi, iki haftadır devam ediyor.
Fransa'da altı rafineriden üçü, üretimi yüzde 60 oranında azaltan işçi grevleri nedeniyle kapatıldı. Bu da günlük 740 bin varil petrole eşdeğer.
İşçilerin maaş artışı talebi
TotalEnergies'in yaklaşık 3 bin 500 benzin istasyonundan oluşan ağının çoğunluğunun stoğunda önemli ölçüde azalma meydana geldi.
İş bırakan enerji sektörü çalışanları, yaşam pahalılığı krizi ve yükselen kârlar temelinde maaş artışları talep ediyor.