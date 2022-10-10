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Fransa'da deposu dolu sürücüler geri çevriliyor

Fransa'da deposu dolu sürücüler geri çevriliyor

Grev nedeniyle zor günlerden geçen Avrupa ülkesinde kriz görüntüleri hakim oldu. Yakıt almak için uzun kuyruklara neden olan araçların depoları, polisler tarafından kontrol ediliyor.