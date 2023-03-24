Fransa’da depremzedeler için 10 milyon eurodan fazla toplandı Konser ile başlatılan kampanyada toplanan miktarla ilgili açıklama yapıldı.

AA

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler büyük yıkımlara yol açtı.

On binlerce can kaybının yaşandığı depremlerde arama kurtarma çalışmaları için birçok ülke seferber oldu.

Suriye'yi de etkileyen sarsıntıların ardından bağış kampanyaları devam ediyor.

Fransa'da bağış kampanyası

Fransa’da Türkiye ve Suriye’deki afetzedeler için başlatılan kampanyada şimdiye kadar 10 milyon eurodan fazla bağış toplandı.

Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından, başkent Paris’te 14 Mart’ta aralarında Piyanist Fazıl Say’ın da bulunduğu dünyaca ünlü sanatçıların düzenlediği konserle başlatılan bağışa ilişkin açıklama yapıldı.

10 milyon euroyu geçti

Depremlerin ardından Türk ve Suriye halklarıyla dayanışma amacıyla Paris Olympia Konser Salonu'nda birçok sanatçının katılımıyla düzenlenen konser ile başlatılan yardım kampanyasında bugüne kadar 10 milyon euronun üzerinde bir miktar toplandı.

'Deprem karşısında tek yürek' konseri

Fondation de France iş birliğinde "Deprem karşısında tek yürek" adıyla 14 Mart’ta düzenlenen konser, Fransız kamu televizyon kanalı France 2’de canlı yayınlanmıştı.

Konserde Gims, Zaz ve Patrick Bruel gibi çok sayıda isim sahne almıştı.