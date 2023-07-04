Fransa'da dijital platformalar için yasa tasarısı görüşülecek Ülkede devam eden protestolar kapsamında tasarılara yeni maddeler eklenirken dijital platformlardan yapılan paylaşımlara düzenleme getiren ve içerik kaldırılmasına olanak verecek yasa tasarısı da görüşülecek.

AA

Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar hız kesmeden devam ediyor.

Protestoların ardından eylemler arka arkaya geldi.

Yaşanan eylemlerde iki kişi hayatını kaybederken binlerce dükkan ve araba da hasar aldı.

Yağmalama girişimlerinin önünü kesmek isteyen polis ekipleri, onlarca güç gösterisine sebep oldu.

Öte yandan sokaklarda devam eden eylemler sosyal medyaya da yansıdı.

Dün itibarıyla "Dijital hayatı güvence altına alma ve düzenleme" başlıklı tasarıya, 27 Haziran'da patlak veren protestolar nedeniyle yeni bir madde eklendi.

Yeni eklenen maddeye göre, yetkili idari makamlar, kamu düzeni ve kamu güvenliğini bozmaya teşvik eden sosyal medya paylaşımlarının 2 saat içinde kaldırılması ve söz konusu içeriklere erişimin engellenmesi emrini verebilecek.

Hapis cezası verilecek

Bu emre uymayanlar 1 yıl hapis ya da 250 bin euro para cezasına çarptırılabilecek.

Aynı zamanda sahte hesaplar, yalan haber ve korsan sitelerle mücadeleyi de öngören tasarı 10 Mayıs'ta tamamlanmıştı.

Senatoda tasarıya ilişkin yapılacak görüşmeler 5, 6 ve 7 Temmuz'da da devam edecek.

Aile içi şiddet mağdurlarıyla ilgili paylaşımlara kısıtlama

Bir diğer yandan da dijital platformlardan yapılan paylaşımlara düzenleme getiren ve içerik kaldırılmasına olanak verecek yasa tasarısı görüşüleceği bildirildi.

Yasa tasarısında uygunsuz içeriklerin paylaşıldığı sitelere giriş için yaş sınırı getirilmesi, kamuya açık dijital kaynaklarda aile içi şiddet mağdurlarıyla ilgili paylaşımların engellenmesi planlanıyor.

Bir diğer yandan bulut bilişim sektöründeki rekabete ilişkin düzenlemeler gibi bir dizi değişiklik öngören tasarı, bugün Senatoda gündeme gelecek.

Çocuk istismarına dair paylaşımlara düzenleme

Tasarı kapsamında, yetkili makamlar, çocuk istismarına dair paylaşımların 24 saat içinde kaldırılmasını talep edebilecek.

İnternet dolandırıcılığını engellemek için de riskli olarak değerlendirilen internet sitelerinde kullanıcılar, tarayıcılarında güvenlik riskine ilişkin bir uyarı mesajı alacak.