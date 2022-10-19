Fransa'da doğalgaz tüketimi yüzde 14 düştü

Ülkedeki enerji kullanımında çarpıcı düşüşler gözleniyor. Son aylardaki gerileme, az kullanma teşviklerini ve yüksek fiyatları işaret ediyor.

Avrupa enerji krizi yaşarken, diğer kıta ülkelerinde olduğu gibi Fransa'da da doğalgaz tüketimi azaldı.

Ülkedeki gaz tüketimi, son beş yılın ortalamasına kıyasla ağustos ayından bu yana yaklaşık yüzde 14'lük düşüş yaşadı.

Açıklama, France Info'ya konuşan Enerji Dönüşümü Bakanı Agnes Pannier-Runacher'den geldi.

Az kullanma teşviki ve yüksek fiyatları tetikledi

Yüzde 14'lük oranın, hem tüketimin azaltılmasına yönelik teşvikten hem de artan gaz fiyatlarından kaynaklandığı belirtildi.

Gazda olduğu gibi elektrik tüketiminde de yaz sonundan bu yanan düşüş olduğu kaydedildi.

Yılın ilk yarısındaki trendle karşılaştırıldığında, düşüşün Eylül 2022'de yüzde 3 ila 4 civarında olduğu aktarıldı.