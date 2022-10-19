Petrol
90.55
0.58%
Euro
18.2181
-0.60%
Dolar
18.5905
0.03%
Altın
978.07
-0.95%
Borsa
3879
0.97%
Bitcoin
362.541
-1.75%
BTXN Coin
9.27
-1.69%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    Fransa'da doğalgaz tüketimi yüzde 14 düştü

    Ülkedeki enerji kullanımında çarpıcı düşüşler gözleniyor. Son aylardaki gerileme, az kullanma teşviklerini ve yüksek fiyatları işaret ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2022 - 15:25
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 16:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fransa'da doğalgaz tüketimi yüzde 14 düştü

    Avrupa enerji krizi yaşarken, diğer kıta ülkelerinde olduğu gibi Fransa'da da doğalgaz tüketimi azaldı.

    Ülkedeki gaz tüketimi, son beş yılın ortalamasına kıyasla ağustos ayından bu yana yaklaşık yüzde 14'lük düşüş yaşadı.

    Açıklama, France Info'ya konuşan Enerji Dönüşümü Bakanı Agnes Pannier-Runacher'den geldi.

    Az kullanma teşviki ve yüksek fiyatları tetikledi

    Yüzde 14'lük oranın, hem tüketimin azaltılmasına yönelik teşvikten hem de artan gaz fiyatlarından kaynaklandığı belirtildi.

    Gazda olduğu gibi elektrik tüketiminde de yaz sonundan bu yanan düşüş olduğu kaydedildi.

    Yılın ilk yarısındaki trendle karşılaştırıldığında, düşüşün Eylül 2022'de yüzde 3 ila 4 civarında olduğu aktarıldı.

    Fransa da doğalgaz tüketimi yüzde 14 düştü #1


    Bir ölüm şairinin ölüm yıl dönümü: Cahit Sıtkı Tarancı
    Kitap

    Bir ölüm şairinin ölüm yıl dönümü: Cahit Sıtkı Tarancı

    Kripto Milyoneri Genç Banu başarıya nasıl ulaştı?
    Advertorial

    Kripto Milyoneri Genç Banu başarıya nasıl ulaştı?

    Netflix şifre paylaşımını ne zaman kaldıracak? İşte şifre paylaşımının kaldırılacağı tarih..
    Medya

    Netflix şifre paylaşımını ne zaman kaldıracak? İşte şifre paylaşımının kaldırılacağı tarih..

    Görüş Bildir