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    Fransa'da doktor kıtlığı: Kuyruk metreleri buldu

    Avrupa ülkesi olan Fransa'nın doktor eksikliği yeniden gündeme geldi. Mayenne'e yeni gelen doktorun kapısında metrelerce kuyruk oluştu.
    • AA
    • 03.09.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 03.09.2022 - 18:59
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    Fransa'da doktor kıtlığı: Kuyruk metreleri buldu

    Fransa, sağlık sektöründe geri kalmaya devam ediyor.

    Doktor ve sağlık çalışanı eksikliği nedeniyle birçok şehirde hastanelerin acil servislerini kapattı.

    Mayenne ilinin Evron ilçesinde yeni bir doktor göreve başlayan doktorla sağlık sektörünün ne halde olduğu yeniden gündeme geldi.

    Yeni doktora hasta kuyruğu

    Doktorun geldiğini öğrenen ilçe sakinlerinin sağlık merkezinin önüne akın etmesiyle metrelerce kuyruk oluştu.

    Ülke'nin Bleu Mayenne radyosu, Twitter hesabından, şehre taşınan yeni doktora kaydolmak için öğleden sonra 120'den fazla kişinin Evron Sağlık Merkezi önünde sıraya girdiğini açıkladı.

    Fransa da doktor kıtlığı: Kuyruk metreleri buldu #1

    Birçok doktor emekliye ayrıldı

    Ouest France sitesi de Evron civarındaki birçok bölgede sağlık çalışanının emekliye ayrılması nedeniyle pratisyen hekim dahi bulmakta zorluk yaşandığını aktardı.

    Ülkedeki kırsal bölgelerin büyük bir kısmında aynı durumun hakim olduğu belirtiliyor.

    "Fransa üçüncü bir dünya ülkesi oldu"

    Sol cepheden Fransız siyasetçi Jean-Luc Melenchon, Twitter hesabından, yaşananlara atıfta bulunarak, "Macron sayesinde Fransa üçüncü bir dünya ülkesi oldu. Kıtlık, düzensizlik, her şeye muhtaçlık." ifadesini kullandı.

    "Fotoğraflarla doktor kıtlığı daha nasıl güzel anlatılabilir"

    Fransız Milletvekili Damien Maudet, Tıbbi kıtlığın ve acil servislerin kapatılması karşısında Fransız devletinin anayasasına saygı duymadığını belirterek durumu eleştirdi.

    Mayenne Milletvekili Guillaume Garot da "Fotoğraflarla doktor kıtlığı daha nasıl güzel anlatılabilir." açıklamasını paylaşarak metrelerce uzunluktaki kuyruğa tepki çekerek çözüm çağrısı yaptı.

    AA'nın haberine göre, Fransa'da Kovid-19 salgınıyla birlikte yaşanan yoğunluk ve personel eksikliği nedeniyle birçok kentte hastaneler acil servislerini kapattığını duyurmuştu.


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