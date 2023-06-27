Fransa'da "dur" ihtarına uymayan 17 yaşındaki sürücü, polis tarafından vurularak öldürüldü Başkent Paris'e yakın Nanterre kentinde "dur" ihtarına uymayan 17 yaşındaki sürücü, polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

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AA & Ensonhaber

Fransız basınındaki habere göre, polis, Nanterre kentinde sabah saatlerinde içinde 3 kişinin olduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açtı.

Ateş sonucu 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Araçta bulunan bir çocuk gözaltına alınırken, diğer çocuk olay yerinden kaçtı.

"Polisin dur ihtarına uymaması sonucu ateş açıldı"

Polis kaynakları, sürücünün aracı polisin üzerine sürmesi ve "dur" ihtarına uymaması üzerine polisin araca ateş açtığını, ağır yaralanan sürücünün hayatını kaybettiğini bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polisin ateş açtığı anlar sosyal medyada

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ateş açan polisin, aracın önünde değil ön sol koltuk hizasında olduğu görülüyor.

Görüntülerde, polisin sürücüye doğrulttuğu silahı ateşlemesinin ardından aracın direğe çarptığı anlaşılıyor.