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Fransa’da düşen çığ, 7 kişinin ölümüne neden oldu

Fransa’da düşen çığ, 7 kişinin ölümüne neden oldu

Uyarılara rağmen bölgeye yürüyüşe giden iki grup, farklı noktalarda düşen çığın altında kaldı. Yetkililer tarafından yapılan aramalarda, 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.