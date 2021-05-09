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- Fransa’da düşen çığ, 7 kişinin ölümüne neden oldu
Fransa’da düşen çığ, 7 kişinin ölümüne neden oldu
- İHA
- 09.05.2021 - 08:54
Fransa’da, dağlarda yaşanan yoğun kar yağışının ardından gelen sıcak havaların etkisi ile Fransız Alplerinin bulunduğu Savoie bölgesinin 2 farklı noktasında çığ düştü.
İlk çığ, deniz seviyesinden 2 bin 642 metre yükseklikteki Valloire kasabasında gerçekleşirken, ikinci çığ ise 3 bin 779 metrelik Mont Pourri'de yaşandı.
2 YÜRÜYÜŞ GRUBU ÇIĞ ALTINDA KALDI
Yetkililer tarafından yapılan çığ uyarılarına rağmen bölgeye giden 2 yürüyüş grubu, yerel saatle 14.00 sıralarında yaşanan olaylarda çığ altında kaldı.
Yüksek Dağ Jandarma Müfrezesinden (PGHM) 6 asker, 2 helikopter ve 2 köpek arama kurtarma çalışmaları için bölgeye sevk edildi.
Yetkililer, 7 kişinin cansız bedenine ulaştı.
SON 1 HAFTADA 12 CAN KAYBI
Geçtiğimiz pazartesi günü Isere ve Hautes-Alpes bölgelerinde düşen çığ, 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.
Yaşanan son olayla birlikte Alplerde bir haftada yaşamını yitirenlerin sayısı 12’ye yükseldi.