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    Fransa’da düşen çığ, 7 kişinin ölümüne neden oldu

    Uyarılara rağmen bölgeye yürüyüşe giden iki grup, farklı noktalarda düşen çığın altında kaldı. Yetkililer tarafından yapılan aramalarda, 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
    • İHA
    • 09.05.2021 - 08:54
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    Fransa’da düşen çığ, 7 kişinin ölümüne neden oldu

    Fransa’da, dağlarda yaşanan yoğun kar yağışının ardından gelen sıcak havaların etkisi ile Fransız Alplerinin bulunduğu Savoie bölgesinin 2 farklı noktasında çığ düştü.

    İlk çığ, deniz seviyesinden 2 bin 642 metre yükseklikteki Valloire kasabasında gerçekleşirken, ikinci çığ ise 3 bin 779 metrelik Mont Pourri'de yaşandı.

    2 YÜRÜYÜŞ GRUBU ÇIĞ ALTINDA KALDI

    Yetkililer tarafından yapılan çığ uyarılarına rağmen bölgeye giden 2 yürüyüş grubu, yerel saatle 14.00 sıralarında yaşanan olaylarda çığ altında kaldı.

    Yüksek Dağ Jandarma Müfrezesinden (PGHM) 6 asker, 2 helikopter ve 2 köpek arama kurtarma çalışmaları için bölgeye sevk edildi.

    Yetkililer, 7 kişinin cansız bedenine ulaştı.

    Fransa’da düşen çığ, 7 kişinin ölümüne neden oldu #1

    SON 1 HAFTADA 12 CAN KAYBI

    Geçtiğimiz pazartesi günü Isere ve Hautes-Alpes bölgelerinde düşen çığ, 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

    Yaşanan son olayla birlikte Alplerde bir haftada yaşamını yitirenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

    Fransa’da düşen çığ, 7 kişinin ölümüne neden oldu #2

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