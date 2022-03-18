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    Fransa’da emekliler zam istedi

    Fransa’da emekliler, ülkedeki enflasyon altında ezildiklerini belirterek maaşlarına zan yapılması için sokağa indi.
    • İHA
    • 18.03.2022 - 01:04
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 01:05
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    Fransa’da emekliler zam istedi

    Fransa’nın başkenti Paris’te emekliler sokağa indi. Enflasyon altında ezildiklerini ileri süren emekliler, maaşlarına zam yapılmasını talep ettiler. Genel İş Sendikası (CGT) ve bazı sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği protestoya, binlerce kişi katıldı.

    Fransa’da emekliler zam istedi - Video

    MAAŞLARINA ZAM TALEBİNDE BULUNDULAR

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetince uygulamaya konulan zorunlu kesintiler ile artan enflasyon yüzünden alım gücü düşen emekliler, hayat pahalılığından şikayet ederek, maaşlarına acil zam talebinde bulundu.

    Yürüyüşe katılan sendika temsilcileri ve emekliler, ellerindeki pankartlar ile Macron’a seçim vaadi olan bin 100 euroluk en düşük emekli aylığını hatırlattı.

    Fransa’da emekliler zam istedi #1

    SOSYAL YARDIMLARIN ARTIRILMASINI İSTEDİLER

    Daha önce düzenlenen protestolarda hükümet ve Cumhurbaşkanı Macron'a seslerini duyuramadıklarını belirten emekliler, emekli ücretlerinin yeniden düzenlenmesi isterken, sosyal yardımların da aynı şekilde arttırılması talebinde bulundular.

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    Fransa’da emekliler zam istedi #3

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