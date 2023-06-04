Fransa'da emeklilik reformu: 64 yaş kararnameleri Resmi Gazete'de yayınlandı Emekliliği 2 yıl uzatan reformla ilgili düzenlemeler resmen yürürlüğe girdi. Bu adım, kitlesel protestolardan iki önce atıldı.

AA

Fransa'da şiddetli gösterilerin fitilini ateşleyen emeklilik reformuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını öngören düzenlemeye ilişkin kararnameler, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kitlesel protestolardan önce kritik adım

Söz konusu yaşı yükseltme kararnamesi, sendikaların kararlaştırdığı, 6 Haziran'da 14'üncüsü düzenlenecek kitlesel protestolardan iki gün önce yayınlandı.

Eylülde uygulanması beklenen yasanın Resmi Gazete'de yayınlanan ilk kararnameleri, emeklilik yaşını kademeli uzatmayı içeren tartışmalı iki madde oldu.

Onlarca maddeden oluşuyor

Toplam 31 maddeden oluşan yasaya göre itfaiyeciler, polisler ve hava trafik kontrolörleri gibi kamu sektöründekiler, bazı durumlarda hala 64 yaşından önce emekliye ayrılabilecek, ayrıca erken çalışmaya başlayıp gerekli 43 yılı tamamlayanlar da erken emekli olabilecek.

Öte yandan ülke genelinde kitlesel protestolar ve yoğun muhalefete rağmen Parlamentoda oylamadan kabul edilen yasanın geri çekilmesini öngören bir tasarı da 8 Haziran'da Ulusal Mecliste görüşülecek.

Emeklilik reformu

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Polis, protestoculara sert müdahale etmiş, ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanmıştı.

Ülke genelinde 16 Mart'tan itibaren düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.