Fransa'da emeklilik reformu çıkmazı: Macron, Ulusal Meclis'i feshedebilir Düzenlemenin yasalaşmasını bekleyen Macron, hükümetten kararlı olmasını istedi. Macron, tasarının geçmemesi halinde Ulusal Meclis'i feshetme kararı alabilir.

Fransa, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefliyor.

Paris yönetiminin konuya ilişkin tasarısı, ülkeyi adeta yangın yerine çevirdi. Tasarıya karşı çıkanlar, düzenledikleri protestolarda polisle karşı karşıya geldi.

Emeklilik reformu iddiası

Son olarak yeni bir iddia ortaya atıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, tartışmalı emeklilik reformu kabul edilmezse Ulusal Meclis'i feshedeceği konuşuluyor.

Fransız basınındaki haberlere göre, Macron, dün gece Elysee Sarayı'nda Başbakan Elisabeth Borne ve kabinesini topladı, bu sabah da iktidar çoğunluğunun temsilcileriyle bir araya geldi.

Ulusal Meclis'in feshedilmesi gündemde

Macron, iktidar kanadından reformun geçmesi için kararlı duruş sergilemelerini istedi.

Elysee Sarayı kaynakları da Macron'un "emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören reforma ilişkin tasarı" parlamentodan geçmediği takdirde Ulusal Meclis'i feshetme kararı alacağını belirtti.

Öte yandan Macron'un, hükümetin anayasada yer alan imtiyaza dayanarak tasarıyı oylamadan meclisten geçirme seçeneğini değerlendirebileceği konuşuluyor.

Hükümeti düşürmek için gensoru ihtimali ortaya çıktı

Böylesi bir durumda oylamadan saf dışı bırakılan muhalefet kanadının ise hükümeti düşürmek için gensoru sunması ihtimali bulunuyor.

Dün Karma Komisyon'dan geçen reforma ilişkin yasa tasarısı, bugün nihai olarak Senato'ya ardından Ulusal Meclis'e sunulacak.

43 yıl prim ödeme şartı

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Grevlere yol açan düzenleme

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protestolar düzenlendi.

Reformun, "emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören" en tartışmalı maddesini 9 Mart'ta onaylayan Senato, 12 Mart'ta reformun diğer maddelerini kabul etmişti.

Milletvekillerini ikna turları

Karma Komisyon'da dün görüşülen ve kabul edilen reform, bir daha Senato'da oylamaya sunulacak, ardından nihai oylama için Ulusal Meclis'e gönderilecek.

Mecliste salt çoğunluğu bulunmayan iktidar kanadı, son günlerde özellikle merkez sağ Cumhuriyetçiler (LR) partisi milletvekillerini destek vermeleri için ikna etmeye çalışıyor.