Fransa'da emeklilik reformu karşıtları, Charles De Gaulle Havalimanı'nın girişini kapattı Emeklilik yaşıyla ilgili düzenlemeye şiddetle karşı çıkan göstericiler, havalimanı yolunu ulaşıma kapattı. Yolcular, bavullarıyla yürümek zorunda kaldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ısrarla yürürlüğe girmesini istediği emeklilik reformunda, yaşın kademeli olarak 62'den 64'e yükseltilmesi hedefleniyor.

Macron yönetiminin politikasına karşı çıkanlar, uzun bir süredir gösterilerini sürdürüyor.

Gösteriler, başkent Paris'teki Charles De Gaulle (CDG) Havalimanı'na da sıçradı.

Havalimanının girişinde protesto

Fransız basınındaki haberlere göre, ülkede emeklilik yaşını 2 yıl uzatmayı içeren tartışmalı reforma karşı kitlesel grev ve protestoların 9'uncusu düzenleniyor.

Paris'te reforma tepki için sokaklara inen göstericiler, Roissy'deki Charles De Gaulle Havalimanı'nın girişini bloke etti.

Geçişler engellendi, yolcular yürümek zorunda kaldı

Genel İş Sendikasının CDG kolu, Twitter hesabından, sendika çalışanlarının, havalimanının Terminal 1'e giden yolu saat 10.00'dan itibaren geçişlere kapattıklarını açıkladı. Yolcular ise ellerinde bavullarıyla yürümek zorunda kaldı.

Öte yandan Paris, Lyon, Saint-Etienne, Roubaix ve Nanterre'deki öğrenciler, çok sayıda üniversitede eylem yaptı.

Trafik akışını kestiler

Ülkedeki öğretmenlerin yüzde 50'si grevlere katılırken Paris ve çevresinde de 40'tan fazla lisede öğrenciler eyleme başladı.

Lille ve Saint-Nazaire dahil birçok kentte de göstericiler, otoyol ve köprülerde barikatlar kurarak trafik akışını kesti.

Uçuşlar için iptal talebi

Ayrıca grevler kapsamında Paris'teki müzeler ziyarete kapatıldı.

Diğer yandan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), Paris'teki Orly Havalimanı'nda uçuşların yüzde 30'unun yarın ve ertesi gün için iptal edilmesini istedi.

Başka havalimanları için de benzer taleplerin gün içinde yapılması bekleniyor.

Emeklilik reformu krizi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un en önemli seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformu, 62 olan emeklilik yaşını 2 yıl uzatarak 64’e çıkarmayı öngörüyor.

Ulusal Mecliste üzerine mutabakat sağlanmayan reforma karşı Fransızlar, ocaktan bu yana kitlesel grev ve gösteriler düzenliyor.

Meclis oylaması yapılmaksızın kabul edildi

Hükümet ise mecliste yeterli desteği görmemesi nedeniyle reforma ilişkin tasarıyı mecliste oylamaya sunmadan 49. maddenin 3. fıkrası doğrultusunda doğrudan kabul etme yolunu seçmişti.

16 Mart'ta alınan söz konusu kararın ardından Fransa’da protestolar başladı. Polisin sert müdahale ettiği protestolarda yaklaşık 900 gösterici gözaltına alındı.

Muhalifler iptalini istiyor

Gösteriler sırasında bazı gazetecilerin ve gözlemcilerin polislerce darbedildiği görüntüler tepkilere yol açmıştı.

Muhalefet partileri, mecliste oylamaya sunulmadan kabul edilen reformun iptali için Anayasa Konseyi'ne başvurmuştu.