Fransa'da emeklilik reformu protestoları sürüyor: Polisler saf değiştirdi Fransız Meclisi'nde oylama yapılmadan geçen emeklilik reformuna karşı ülke genelinde 11. kez sokağa inildi. Ülkenin güneyindeki Nice kentinde emeklilik reformuna karşı düzenlenen gösteriye onlarca polis de katıldı.

AA

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclis'ten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile protestocular arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alındı.

Nice'de polisler saf değiştirdi

Fransa'nın güneyindeki Nice kentinde Promenade des Anglais Caddesi'nde yerel saatle 10.30'da toplanan reform karşıtları Massena Meydanı'na yürüdü.

Göstericiler arasında itfaiyeciler, kamu ve sağlık çalışanları ve öğretmenlerin yanı sıra onlarca sendikalı polis de yer aldı.

Protestocular "Buradayız, (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron istemese de buradayız" ve "60 yaşında emekliliği kazanmak için mücadele ettik, elimizde tutmak için de mücadele ederiz" sloganları attı.

Genel İş Sendikası (CGT) Nice'deki gösteriye en az 20 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Öte yandan reforma karşı çıkan öğrenciler de sabahın erken saatlerinde kentteki edebiyat fakültesinin girişini kapattı.