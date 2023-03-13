Fransa'da emeklilik reformu, ülkeyi yangın yerine çevirdi Avrupa ülkesinde emeklilik yaşının yükseltilmesini öngören düzenlemeye yönelik tepkiler dinmek bilmiyor. Lastikleri ateşe veren göstericiler, polisle karşı karşıya geldi. Paris'te oluşan çöp dağları da göze çarptı.

Fransa'da emeklilik reformu, Avrupa ülkesini yangın yerine çevirdi.

Senato'da yapılan oylamayla emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören düzenlemeye yeşil ışık yakıldı.

Reform, Karma Komisyon'a gidecek ve yeniden Senato'da oylamaya sunulacak. Nihai oylama için de Ulusal Meclis'e gönderilecek.

Ortalık savaş alanına döndü

Lille kentinde tartışmalı emeklilik reformu karşıtı grev başlatan göstericiler, köprüyü trafiğe kapatarak ulaşımın aksamasına neden oldu.

Sabah TSİ 08.00'de kalabalık grup, kentin ana girişindeki Tournai Köprüsü'nü trafiğe kapattı.

Lastikleri ateşe verdiler

Ayrıca, 64 yaş düzenlemesine karşı çıkan göstericiler, lastikleri ateşe verirken polisle karşı karşıya geldi.

Emeklilik yaşının yükseltilmesini öngören reformu protesto eden göstericilerin eylemi nedeniyle sabahtan bu yana ulaşımda aksama yaşandı.

Grubun başka köprülere doğru yürüyüşe geçtiği belirtildi. Güvenlik güçleri, bölgeye intikal ederek göstericilerden köprüyü açmalarını istedi.

Paris'te çöp dağları oluştu

Öte yandan, emeklilik reformunu protesto etmek için grev kararı alan Parisli temizlik görevlileri, 7 gündür çöp toplama işlemi yapmıyor.

BFM televizyonu, başkent sokaklarında 5 bin tondan fazla çöp biriktiğini duyurdu.

"İçler acısı imaj"

Sosyal medyada paylaşılan karelere ilişkin, "Paris sokaklarında çöpler birikiyor. Parisliler için sağlık tehlikesi ve şehrimizin dünyadaki içler acısı imajı." ifadeleri kullanıldı.

Oluşan manzaraya tepki gösterenler, kötü kokunun şehri sarmaya başladığı uyarısında bulundu.

Paris Belediyesi'nin hiçbir acil durum önlemi almadığı, bu eylemsizliğin, "Parislileri hor görmenin sayısız örneklerinden biri" olduğu kaydedildi.

Fransa'yı karıştıran emeklilik reformu

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emekli aylığının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protesto düzenlendi.

Diğer Avrupa ülkelerinde emeklilik yaşları

Fransa'da 62 olan emeklilik yaşı, Batı Avrupa'daki diğer birçok ülkeden daha düşük.

Emeklilik yaşı İspanya'da 65 ve İngiltere'de 66 olurken, İtalya ve Almanya ise emeklilik yaşını 67'ye yükseltmeyi planlıyor.

"Önemli bir adım atıldı"

Bu arada, Borne oylamanın ardından yaptığı açıklamada, hükümetin, reform paketini parlamentodan geçirmek için de çoğunluğa sahip olduğuna inandığını söylerken, "Senato'da emeklilik reformu ile ilgili yapılan oylamada önemli bir adım atıldı." dedi.

"10 gündür gece gündüz aralıksız çalıştık"

Fransa Senato Başkanı Gerard Larcher ise, "Herkesin konuştuğu bu büyük tartışmanın sonuna geldik. Geçtiğimiz 2 Mart'tan beri neredeyse 10 gündür gece gündüz aralıksız çalıştık." ifadelerini kullandı.

Komite tarafından hazırlanacak nihai taslak, son oylama için hem Senato'ya hem de Ulusal Meclise sunulacak.

Fransız senatörler, geçtiğimiz perşembe günü, reform paketinin bir maddesini 115'e karşı 201 oyla kabul etmiş, diğer maddeler için ise görüşmelerin devam edeceği belirtilmişti.

Fransız Bakan: Çöpler, sağlığı tehdit ediyor

Diğer taraftan, Paris'te biriken çöplere ilişkin kamu harcamalarından sorumlu Bakan Gabriel Attal açıklama yaptı.

Attal, greve saygı duyduğunu ancak bu nedenle başkent Paris'te yığılan çöplerin "güvenlik" ve "sağlık" sorunu teşkil ettiğini söyledi.

Zorla işe dönme prosedürü uygulanabilir

Attal, buna karşı tedbirler alınması gerektiğini ve "zorla işe dönme" prosedürünün devreye sokulabileceğini vurguladı.

Söz konusu prosedür kapsamında, "kamu hizmetinin devamlılığını veya toplumun ihtiyaçlarını ciddi şekilde baltalayan grev durumunda" çalışanlar işe dönmeye zorlanabiliyor.

6 ay hapis, 10 bin euro ceza

Buna karşı çıkan işçilere ise 6 aya kadar hapis ve 10 bin euro ceza uygulanabiliyor. Paris'te 5 bin 400 ton çöpün yığıldığı belirtiliyor.