Fransa'da emeklilik reformuna karşı protestoculara göz yaşartıcı biber gazıyla müdahale Emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasına tepki gösteren Fransızların protestoları devam ederken bir kasabada bakana karşı yürüyüş düzenlenmesine göz yaşartıcı biber gazıyla müdahale edildi.

ensonhaber.com

Fransa'da emeklilik reformuna karşı protestolar devam ediyor.

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başladı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geri adım atmadığı tartışmalı reforma karşı göstericiler, defalarca kentin birçok noktasına zarar verdi.

Öte yandan reformun geleceğini belirleyecek Anayasa Mahkemesi kararı öncesi defalarca gösteri yürüyüşleri yapıldı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şiddetli protestolara rağmen geri adım atmadı.

1 Eylül itibariyle yürülüğe girecek

Fransa Çalışma Bakanı Olivier Dussopt, ülkede kitlesel grevlere ve milyonlarca insanın protesto için sokaklara dökülmesine neden olan tartışmalı emeklilik reformunun 1 Eylül'den itibaren yürürlükte olacağının kesinleştiğini söyledi.

Biber gazıyla müdahale

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda binden fazla kişi gözaltına alındı.

Fransız bakanın Millau kasabasına yaptığı ziyarete, kasaba halkının emeklilik reformuna karşı protesto düzenlendi.

Buna karşılık jandarmalar tarafından göz yaşartıcı gaz kullanarak dövülmesi damgasını vurdu.