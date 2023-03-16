Fransa'da emeklilik tartışması: Hükümet, tasarıyı parlamento oylaması olmadan geçirecek Hükümet, oylama yapılmaksızın tasarıyı yasalaştırmaya hazırlanıyor. Macron'un Ulusal Meclis'teki oylama öncesi aldığı kararın, yeni protestoların fitilini ateşleyebileceği belirtiliyor.

Fransa'da emeklilik reformuna ilişkin tasarı konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Elysee Sarayı kaynaklarına işaret eden France 24, "Fransız hükümeti, emeklilik reformunu parlamento oylaması olmadan geçirmek için yürütme ayrıcalığına başvuracak." diye yazdı.

Macron'dan riskli hamle: Oylama olmadan...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Fransız anayasasının 49.3. maddesini uygulama kararı aldığı bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu madde, tartışmalı emeklilik düzenlemesini parlamento oylaması olmaksızın kabul etme ayrıcalığı sağlıyor.

Aylarca süren gösterilerin ardından atılması planlanan adımın, mevcut protesto hareketlerini alevlendirme riski taşıdığına dikkat çekildi.

Ulusal Meclis'teki görüşmeden dakikalar önce karar aldı

Emeklilikle ilgili yasa tasarısı, Senato'dan 114'e karşı 193 oyla geçmişti. Macron'un kararı, Ulusal Meclis'te yapılacak oylamadan dakikalar önce alındı.

Fransız basınına göre, hükümet, bu hamlesiyle tasarı için çoğunluğun oyunu alma konusunda garantiye sahip olmadığını gösterdi.

Macron hükümeti gensoru tehdidiyle karşı karşıya

Tasarı, emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaracak. Düzenlemenin, Macron hükümetine yönelik gensoru önergesini tetiklemesi bekleniyor.

Muhalefet, yasa üzerinde haftalarca süren tartışmaların ardından oylamadan kaçınma kararına öfkeyle tepki gösterdi.

Muhalefet tepkili: Çoğunluğun yoksa geri çek

Sosyalist Parti Genel Başkanı Olivier Faure, "Bir cumhurbaşkanının ülkede veya Ulusal Meclis'te çoğunluğu yoksa, yasa tasarısını geri çekmesi gerekir." dedi.