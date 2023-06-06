Fransa'da emeklilik yaşı görüşmelerinin öncesinde 250 noktada gösteri düzenlecek Emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılma kararına Fransa'da tepkiler sürerken bugün ülke genelinde 250 noktada 1 milyona yakın kişi sokağa inecek.

AA

Fransa'da gerilim devam ediyor.

Hükümetin emeklilik yaşını yükseltmesiyle başlayan protestolar 16 Mart itibariyle her gün yeni bir boyu kazanıyor.

Emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclis'ten geçirme kararı ardından düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alındı.

Polis, protestoculara sert müdahale etmiş, ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşandı.

Bu kapsamda başlatılan protestoların ardından Fransa sokakları çöp yığınlarıyla doldu.

Ülkede emeklilik yaşını 2 yıl uzatan tartışmalı reforma karşı bugün ülke çapında kitlesel grev ve gösterilerin 14'üncüsü düzenleniyor.

1 milyon kişi sokağa inecek

Önde gelen sendikaların çağrısıyla enerji ve ulaşım başta olmak üzere birçok sektör grev ve protesto kararı alırken bu kapsamda 1 milyona yakın kişinin sokaklara inmesi öngörülüyor.

Gösteriler nedeniyle başkent Paris ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren ulaşımda sıkıntısı yaşandı.

250 noktada gösteri

Paris, Lyon Marsilya, Bordo kentleri başta olmak üzere Fransa genelinde 250 noktada gösteri düzenlenecek.

Yapılan son anketlerde Fransızların yüzde 57'sinin bugünkü grev ve gösterileri desteklediği belirtildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gösteriler nedeniyle 4 bini Paris'te olmak üzere ülke genelinde 11 bin polis ve jandarmanın görevlendirildiğini açıklamıştı.

Darmanin ülke dışından aşırı solcuların gösterilere katılacağına ilişkin alınan istihbarat üzerine ek önlemler alındığını belirtmişti.

8 Haziran'da görüşelecek

Kitlesel protesto ve yoğun muhalefete karşın kabul edilen yasanın geri çekilmesini öngören bir tasarı 8 Haziran'da Ulusal Meclis'te görüşülecek.