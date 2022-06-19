Fransa'da Emmanuel Macron parlamentoda salt çoğunluğu kaybetti

Fransa'da sandık çıkışı anketlerine göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ensemble (Birlikte) ittifakı Ulusal Meclis'te salt çoğunluğu sağlayamıyor.

Fransa'da parlamentoya şeklini verecek milletvekili seçimlerinin ikinci turunda oy verme işlemi sona erdi ve sandıklar açılmaya başladı.

Resmi olmayan ilk verilere göre 577 sandalyeli Ulusal Meclis'te Cumhurbaşkanı Macron çoğunluğu kaybetti. Buna göre sol ittifak Nupes, Meclis'te ana muhalefet olurken, aşırı sağcı Le Pen'in partisi Rassemblement national (RN) ise önemli bir grup oluşturuyor.

Salt çoğunluğu elde edemiyor

İlk tahminlere göre Cumhurbaşkanı Macron'un liderliğinde oluşturulan Ensemble ittifakı 200 - 260 arasında milletvekili ile birinci çıkıyor ancak salt çoğunluğu elde edemiyor.

Sol ittifak Nupes 150-200 arasında milletvekili, aşırı sağcı Rassemblement national (RN) 60-102 arasında sandalyeye sahip olacak. RN, böylelikle tarihi bir başarı elde etmiş oluyor.

Aşırı sağcı parti 36 seneden sonra en iyi seviyesinde

Aşırı sağcı bir grup en son 1986 yılında 35 milletvekili çıkararak parlamentoda grup oluşturabilmişti.

Le Pen'in de aday olduğu ve ikinci tura yüksek bir oy oranıyla kaldığı genel seçimlerde, Le Pen'in partisi RN'nin 20 ila 40 milletvekili çıkaracağı tahmin ediliyordu.

Fransa'da genel seçimin ilk turunda bir adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılıyor. İlk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar, ikinci tura kalıyor. Bu turda en fazla oyu alan aday milletvekili seçiliyor.



