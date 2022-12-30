Fransa'da Emmanuel Macron'a çağrı: Azerbaycan'a müdahale et

Avrupa ülkesindeki politikacılar, "Macron, Ermenistan'ın güvenliği için mümkün olan her şeyi yapmalı" dedi.

Fransa'da 11 parlamenter ve siyasi lider, Azerbaycan'ı hedef alan bir mektuba imza attı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yazılan ve Le Monde'un yayınladığı açık mektupta, Macron'dan Azerbaycan topraklarına müdahalede bulunması istendi.

"Macron her şeyi yapmalı"

Asılsız iddiaların ve algıya yönelik ifadelerin kullanıldığı mektupta, "Emmanuel Macron, Dağlık Karabağ Ermenilerinin ve Ermenistan'ın güvenliğini garanti altına almak için mümkün olan her şeyi yapmalı." denildi.

Azerbaycan'ı "işgalci" olarak gösterme çabasına girişen Fransız politikacılar, asılsız iddialarını şu şekilde sürdürdü:

Fransızlardan Azerbaycan karşıtı mektup

"Her şey Azerbaycan'ın burada durmayacağını ve etnik temizlik amacıyla Dağlık Karabağ ve Ermenistan'taki, Ermeni nüfusa yönelik istikrarsızlaştırma ve manevralarına devam etmek üzere en ufak bir fırsatı değerlendireceğini gösteriyor."

"Fransa'nın müdahalesine yol açar"

Bu durumun "kabul edilemeyeceği" belirtilerek, "Fransa'nın her yerde ve her koşulda müdahale etmesine yol açar." tehdidi ortaya atıldı.

Aynı mektupta, "Ermeniler ile Fransa arasında çok yönlü, kültürel, siyasi ve ekonomik bağlar var." ifadesi kullanıldı.