Fransa'da Emmanuel Macron'a güven geriledi

Geçen hafta yapılan ankete katılanların çoğunluğu, Macron'un politikalarından memnun olmadıklarını söyledi.

Fransa'da düzenlenen ankette, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a duyulan güven soruldu.

Anket, 22-23 Ocak tarihlerinde, bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Fransız vatandaşların, Macron’a duyduğu güvenin 2020 yılının son aylarında yapılan benzer bir ankete kıyasla 3 puan düştüğü ortaya çıktı.

YÜZDE 60, MACRON'UN POLİTİKALARINA KARŞI

Ankete göre, Fransızların yüzde 60'ı Macron'un politikalarını olumsuz buluyor. Ankete katılanların yüzde 61’i ise Başbakan Jean Castex’in politikalarına olumsuz yaklaşıyor.

Macron’a duyulan güven yüzde 35 olurken, Castex'e duyulan güven oranı yüzde 32 olarak açıklandı.

EN ÇOK POZİTİF İZLENİME SAHİP FİGÜRLER

Ankete göre, bu oran Castex'in başbakanlık görevine geldiği günden bu yana en yüksek olumsuz seviyesine ulaştı.

Ülke genelinde ise en çok pozitif izlenime sahip olan Havre Belediye Başkanı ve eski Başbakan Edouard Philippe'in olduğu belirtildi.

Fransızların yüzde 51’i, Edouard Philippe’in siyasetine olumlu yaklaşıyor.



