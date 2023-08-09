Fransa’da engellilerin konakladığı yazlık evde yangın çıktı
İHA

Fransa’nın Haut-Rhin bölgesindeki Wintzenheim kasabasında engellilerin kaldığı yazlık evde yerel saatle 06.30 sıralarında çıktı.

Alevler, 500 metrekarelik yapının 300 metrekaresini sardı.

Bölgeye 4 itfaiye aracı, 76 itfaiyeci, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

11 kayıp var

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin itfaiye teşkilatının hızlı ve cesur müdahalesine rağmen can kaybı olduğunu, çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Haut-Rhin Valiliği’nden yapılan açıklamada ise evden 17 kişinin tahliye edildiği, kayıp durumdaki 11 kişinin ise hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulduğu aktarıldı.

Yangının 09.00'da kontrol altına alındığı ifade edildi.

Fransa’da engellilerin konakladığı yazlık evde yangın çıktı

Yaz tatillerinde engelliler ağırlanıyor

Söz konusu evde yaz tatillerinde engellilerin ağırlandığı, grubun Nancy şehrinden geldiği belirtildi.

Başbakanı Elisabeth Borne ise yangın faciasının ardından Wintzenheim'a doğru yola çıktığını duyurdu.