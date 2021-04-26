Euro
10.037
-1.01%
Dolar
8.2913
-0.93%
Altın
474.57
-0.77%
Borsa
1.364
1.39%
Bitcoin
436.022
7.62%
EXEN Coin
22.68
5.14%
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Fransa'da Ermeni grup Türk ailenin evini bastı

    30 kişilik Ermeni bir grubun Türk ailenin evinde saldırması sonucu 4 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 26.04.2021 - 13:46
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 13:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fransa'da Ermeni grup Türk ailenin evini bastı

    Fransa’nın doğusunda bulunan Saint-Die-Des-Vosges kentindeki Kellerman Mahallesi'nde pazar akşamı yaklaşık 30 kişilik Ermeni bir grup, ellerinde beyzbol sopası, bıçak ve demirlerle Türk ailenin evine girdi.

    4 YARALI

    Saldırı sonucu, biri ağır olmak üzere 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı, bir kişinin ise ameliyat edildiği bildirildi. Daha fazla şiddet riskini önlemek için mahalleye 5 polis devriyesi gönderildiği açıklandı.

    Ermeni grubun, olay yerinden ayrılırken dışarda silahla havaya ateş açtığı ve grubun içeresinde geçen yıl Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ'a giden bir kişinin yer aldığı öğrenildi.

    "SALDIRGANLAR HESAP VERECEK"

    Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, sosyal medyada yaptığı açıklamada, saldırının yaşandığı bölgeden sorumlu vali ile görüşeceğini söyleyerek, "Saldırının sorumlularının yargılanarak hesap vermelerini sağlayacağız." dedi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir