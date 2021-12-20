Fransa’da, evlerinin önüne domuz ayağa bırakılan Türk aileye destek gösterisi

Evlerinin önüne kanlı domuz ayağı bırakılan Türk kökenli Baştan ailesine, Nibelle kasaba halkı düzenledikleri gösteri ile destek verdi.

Fransa’nın Loiret bölgesinde, Orleans kenti yakınlarındaki Nibelle kasabasında yaşayan Turgut Baştan ve ailesinin evinin önüne geçen hafta kanlı domuz ayağı bırakıldı.

Kasaba halkı, ırkçı saldırıya maruz kalan Baştan ailesine düzenledikleri gösteriyle destek verdi.

Ayrımcılık Karşıtı Kolektif öncülüğünde düzenlenen gösteride halk, ‘dayanışma’ yazılı pankartlarla yürüyüş yaptı. Irkçılık ve İslamofobiyi kınayan sloganlar atıldı.

“BUNU YAPAN KİŞİ BENİ SEVMEK ZORUNDA DEĞİL”

France 3 kanalına konuşan Turgut Baştan, gösteri sayesinde yalnız olmadığını anladığını 50 yıldır Nibelle’de yaşadığını, gençliğinin bu kasabada geçtiğini belirterek, "Bunu yapan kişi beni sevmek zorunda değil ama en azından birbirimize saygı duyabiliriz." dedi.

Ayrımcılık Karşıtı Kolektif Başkanı Patrick Rousseau, olayı kınayarak, insanların bu kabul edilemez ırkçı eyleme tepki vermesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.