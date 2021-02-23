Fransa'da Eyüp Sultan Camisi'ne çirkin saldırı

Strazburg'da inşaatı devam eden Eyüp Sultan Camisi'nin duvarına "İslam'a hayır ülkenize dönün" yazısı yazıldı.

Fransa’nın Strazburg kentinde Eyüp Sultan Camisi'nin yapımı devam ederken duvarına bazı yazılar yazıldı.

''İSLAM'A HAYIR ÜLKENİZE DÖNÜN''

İslam Toplumu Milli Görüşe (IGMG) bağlı caminin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, caminin duvarına "İslam'a hayır ülkenize dönün" yazıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu olay Fransa'nın bugün içinde bulunduğu zararlı iklimi yansıtıyor." ifadesi kullanıldı.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK CAMİSİ OLACAK

Eyüp Sultan Camisi, inşaatı tamamlandığında Avrupa'nın en büyük camisi olacak. Osmanlı mimarisine göre inşa edilen, 15 dönüm arazi üzerinde, 3 bin kişilik mescit, konferans salonları, okul, kütüphane, öğretmenler odası, restoran ve butiklerin yer alacağı külliyenin ayrıca 600 araç kapasiteli otoparkı ve bisiklet parkı da bulunacak.

44 metre yüksekliğinde çifte minaresiyle Strazburg'un dini, mimari ve kültürel çeşitliliğine renk katacak caminin ana kubbesi etrafında 27 küçük çapta kubbe de yer alıyor.