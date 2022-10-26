Fransa’da fırıncılar kepenk kapattı

500 fırıncı, artan faturaları protesto etti. Bir günlüğüne kepenk kapatan işletmeler, çareyi ekmeğe zamda buluyor.

Fransa’da yüzlerce fırıncı, yükselen enerji faturalarına tepki gösterdi.

Bu kapsamda 500 fırıncı, dün, bir günlüğüne faaliyet göstermeme kararı aldı.

Elektrik faturalarındaki artışa tepki

Ülkedeki fırıncılar, elektrik faturalarının katlanarak artması ile karşı karşıya kalmış durumda.

Fırıncılardan bazıları, çareyi Fransızların geleneksel ekmeği baget gibi ürünlerin fiyatını artırmakta buluyor.

Kriterleri karşılayan şirketlere yardım yapılıyor

Fransa'da artan faturalarla mücadele etmek amacıyla belirli kriterleri karşılayan şirketler için yardımlar bulunuyor.

AA'nın haberine göre, kriterlere uygun olmadıkları için fırıncıların büyük bir kısmı bu yardımlara erişemiyor veya yardımlar yetersiz kalıyor.