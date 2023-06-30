Fransa'daki gazetecilere kurşun geçirmez yelek çağrısı Gösterileri sahada takip eden tüm gazetecilere üzerinde "basın" yazan kurşun geçirmez yelekler giymeleri ve son derece dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

ensonhaber.com

Fransa'da sular durulmuyor.

Başkent Paris'in batısındaki Nanterre kentinde yaşanan olayda, 'dur' ihtarına uymayan 17 yaşındaki sürücü genç, polis kurşunuyla hayatını kaybetti.

Ardından otomobildeki bir çocuk gözaltına alınırken bir çocuk da olay yerinden kaçmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Yaşanan olay ise ülkede tansiyonu adeta yükseltti.

Bir yandan Fransız siyasetçiler olaya tepki gösterirken bir yandan da vatandaşlar isyan çıkararak eylem düzenliyor.

Sokağa inen halkın şehri ateşe vermesiyle otomobiller ve dükkanlar alev alev yanarken, kundaklama olayları da peş peşe geliyor.

Gazetecilere: Kurşun geçirmez yelek giyin

Fransa'dan gelen son dakika uyarısı ise gazetecileri kapsıyor.

Gösterileri sahada takip eden tüm gazetecilere üzerinde "basın" yazan kurşun geçirmez yelekler giymeleri ve son derece dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.