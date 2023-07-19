Fransa'da gence şiddet: 7 polis gözaltına alındı Avrupa ülkesini yangın yerine çeviren ölümün ardından başlayan eylemler sırasında polis şiddeti yaşandı. Bazı polisler hakkında gözaltı kararı verildi.

AA

Fransa'da geçtiğimiz ay polis kurşunuyla öldürülen Nahel M. adlı genç sonrası çıkan olaylar, ülkeyi kasıp kavurdu.

Savaş alanına dönen sokaklarda polisle göstericiler karşı karşıya gelirken çatışmalar yaşandı.

Polislere gözaltı

Nahel'in öldürülmesinin ardından Marsilya'da 2 Temmuz'da düzenlenen protestoda "kamu yetkilisince şiddet uygulandığı" gerekçesiyle 7 polis gözaltına alındı

Polislerden biri, daha sonra serbest bırakıldı. Şiddete maruz kalan Hedi isimli 22 yaşındaki genç 8 günlük iş göremezlik raporu alırken, 5 Temmuz'da bu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kafasına plastik mermi isabet etti, polisler dövdü

Hedi soruşturma kapsamında verdiği ifadede, olay günü bir plastik merminin kafasına isabet ettiğini ve polislerin kendisini dövdüğünü anlattı.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Hedi, komaya girmiş ve birkaç saat sonra uyanmıştı.

Fransa'daki protestolar

Fransa'da polis ateşiyle hayatını kaybeden Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmıştı.