Fransa'da göçmen çocuk, tecavüze uğradıktan sonra öldürüldü

14 yaşındaki göçmen bir kız çocuğunun öldürülmesi, ülkede göçmenlerin emniyette olmadığına yönelik tartışmaların fitilini ateşledi.

Fransa’nın Tonneins kentinde 14 yaşındaki göçmen kız çocuğu Venesa, Romain C. isimli ‘beyaz Fransız’ tarafından uğradığı tecavüz sonrasında öldürüldü.

Kan donduran olay, ülkede tartışmalara yol açtı. 25 Kasım’da, bölge halkı tarafından öldürülen kız çocuğu için ayin yapılacağı öğrenilirken, Venesa’nın aile avukatı Christine Roul, ailenin kenti terk etme niyetinde olduğunu açıkladı.

AA’nın haberine göre; olayı protesto edecek halk, Venesa'nın ailesine destek için yürüyecek.

Göçmenler için emniyet tedbirleri yetersiz

Ülkede, göçmenlere yönelik emniyet tedbirlerinin yetersiz olması ve çok sayıda göçmenin cinayete kurban gitmesi tartışılmaya başlandı.

Öldürdükten sonra cesedi terk edilmiş bir eve sakladı

31 yaşındaki Romain C, İspanya'dan Fransa'ya yerleşen Kolombiya asıllı göçmen bir ailenin çocuğu Venesa'yı, cuma günü okul çıkışında araçla kaçırdı.

Saldırgan Romain C, tecavüz ettikten sonra kız çocuğunu öldürdü.

Cinsel tacizden daha önce de kaydı bulunan Romain C, ailenin şikayeti üzerine yapılan inceleme sonucu teşhis edildi.

Romain C, jandarma tarafından yakalandıktan sonra uyuşturucu kullandığını, ardından Venesa'yı öldürdüğünü ve cesedini Tonneins'in kuzeyindeki Birac-sur-Trec'te terkedilmiş bir eve sakladığını itiraf etti.

Maktul Venesa'nın cesedi otopsiye gönderilirken savcılık, olaya ilişkin soruşturma başlattı.