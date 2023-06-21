Fransa'da göçmenler, polisin sert müdahalesine uğradı Paris'te çadır kuran göçmenler, polisin uyarılarının ardından müdahaleye maruz kaldı.

İHA

Fransa'nın başkenti Paris, polis ile göstericilerin gerilimine sahne oldu.

Yüzlerce evsiz göçmen, devletten sığınma talep etmek için bir araya geldi.

Göçmenler, seslerini duyurabilmek için çareyi Paris'in göbeğinde çadır kurmakta buldu.

Meydanın boşaltılması talimatı veren Fransız polisi ise göstericilere sert müdahalede bulundu.

Göstericiler ile polis arasında arbede

Polisin sert müdahalesine direnen göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Olayda en az 20 gösterici gözaltına alındı.

Protestocu göçmenler, iki ay önce de Paris’in 16’ncı semtinde terk edilmiş bir okula yerleşmişlerdi.