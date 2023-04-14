Fransa'da göstericilerle polis arasında yaşanan arbedede 11 kişi yaralandı Fransa'nın başkenti Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösterilerde polis ve göstericiler arasında arbede yaşandı. Olaylarda 11 kişi yaralandı, 47 kişi gözaltına alındı.

AA

Fransa'da emeklilik reformu karşıtı gösteriler sürüyor.

Paris, Nantes, Rennes ve Toulouse'un yanı sıra çok sayıda kentte protesto düzenlendi.

Paris'teki göstericiler Opera Meydanı'ndan Bastille Meydanı'na kadar yürüdü.

"Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u emekli edelim" yazılı pankart taşıyan protestocular, "Çalışanların onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız", "Ayağa kalk Paris" ve "Macron seni evinden alacağız" sloganları attı.

Kortejin geçtiği sokaklardaki birçok esnaf kepenk kapattı.

Bazı esnaf vitrinlerini, bankalar ise bankamatiklerini korumak amaçlı önlemler aldı.

Gösteride tansiyon yükseldi

Gösteride zaman zaman polis ve göstericiler arasında tansiyon yükseldi.

Protestocular çöp bidonlarını ateşe verdi ve otobüs duraklarının vitrinlerini kırdı.

Polis, göstericilere biber gazı ve copla müdahale etti.

Göstericilerden söz konusu gazdan korunmak için maske ve koruyucu gözlük takanların olduğu görüldü.

Paris'teki gösteride polis ve göstericilerden yaralananlar oldu.

Fransız basınının resmi kaynaklara dayandırdığı verilere göre,Paris'te 1'i gösterici 10'u polis olmak üere 11 kişi yaralandı, 47 kişi de gözaltına alındı.

Genel İş Sendikası (CGT) ülke genelinde yaklaşık 280 noktada düzenlenen gösterilerde 1,5 milyon kişinin katıldığını açıkladı.