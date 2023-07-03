Fransa’da gözaltı sayısı artıyor 17 yaşındaki sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesine tepki gösteren gençler, sokağa inmeye devam ediyor… Ülke genelinde şimdiye kadar en az 1000 bina ile 5 bin araç ateşe verildi ve yaklaşık 3 bin 200 kişi gözaltına alındı.

AA

Olayların ülkesi Fransa'da sular durulmuyor...

27 Haziran günü polisin başkent Paris'in banliyösü Nanterre'de 17 yaşındaki sürücüyü öldürmesi ile başlayan protestolar, 6'ncı gününde...

Her şey olayın yaşandığı gece başladı.

Gençler sokağa döküldü

Özellikle Nanterre ve çevresindeki kentlerde sokaklara dökülen gençler, araçları ve çöp bidonlarını ateşe verdi, polislere havai fişek fırlattı.

İkinci gece olaylar, Paris'in bazı banliyölerine ve ülkenin birkaç büyük kentine yayılırken gösteriler, 3'üncü gününde Belçika'ya ve 5'inci gününde İsviçre'ye sıçradı.

Dün gece de devam eden eylemlerde şu ana kadar en az 5 bin araç kundaklandı, bin bina hasar gördü veya ateşe verildi, 250 polis/jandarma karakolu saldırıya uğradı.

Şimdiye kadar 3 bin 200 kişi gözaltına alındı

Gösterilerde bugüne kadar 700'den fazla kolluk kuvveti yaralandı, yaklaşık 3 bin 200 kişi gözaltına alındı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gözaltına alınanların ortalama yaşının 17 olduğunu belirtti.

Hafta sonu L'Hay-les-Roses Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'ın evine düzenlenen saldırı, ülkede tepkiye neden oldu.

Nael anısına düzenlenen gösteri, çatışmaya dönüştü

Dün, Fransa genelinde 297 araçla 34 bina ateşe verildi ve kamusal alandaki 352 noktada kundaklama eylemleri gerçekleştirildi.

Nael anısına Nanterre'de düzenlenen gösteride, polislerle eylemciler arasında çatışma çıktı.

Nanterre Savcılığı, genci öldüren polisin "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanacağını açıkladı.

Tutuklanan polis, avukatı Laurent-Franck Lienard aracılığıyla gencin ailesinden özür diledi.

Hükümet "sükunet" diyor ama eylemler sürüyor

Hükümetin günlerdir vatandaşları "sükunete" çağırmasına rağmen eylemler devam ediyor.

Paris, Marsilya, Reims, Tours ve Strazburg gibi çok sayıda kentte mağazalar yağmalandı.

Polislerle eylemcilerin arasında ciddi çatışmaların yaşandığı gösterilerde ilk beş günde 250 polis ve jandarma karakolu ateşe verildi ve emniyet güçlerine havai fişekler fırlatıldı.

Clichy-sous-Bois, Lille, Halluin, Mons-en-Barœul, Garges-les-Gonesse, Nogent-sur-Oise ve Villeneuve-le-Roi kentlerinde belediye binaları, Tourcoing, Evreux ve Bezon kentlerinde okullar, Marsilya'da da tarihi kütüphane ateşe verildi.

10 kentte sokağa çıkma yasağı

Gösterilerin yoğun olduğu Ile-de-France bölgesinde otobüs ve tramvay seferleri, yeni emre kadar yerel saatle 21.00'den sonra iptal edildi.

Ülkede en az 10 kentte, gece belirli saatler arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.

Lyon ve Marsilya gibi kentlerde, özellikle terör ve organize suçlarla mücadelede görev alan özel polis timleri görevlendirildi ve sahada zırhlı araçlar kullanıldı.

Kaç eylemcinin yaralandığı bilinmiyor

Nanterre, Lyon, Nice ve Marsilya'da jandarma helikopteri de geçen hafta devriye gezdi.

İçişleri Bakanlığı, 28 Haziran'da Paris banliyölerinde 2 bin polis ve jandarma görevlendirirken 29 Haziran itibarıyla bu sayıyı ülke genelinde 45 bine çıkardı.

Eylemcilerden kaçının yaralandığı bilinmiyor.