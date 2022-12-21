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    Fransa'da grev: Tren seferlerinin 3'te 1'i iptal edildi

    Fransa'da tren kontrolörlerinin grevi nedeniyle 23 Aralık Cuma günü yapılması planlanan her 3 tren seferinden 1'i iptal edildi.
    • 21.12.2022 - 04:01
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    Fransa'da grev: Tren seferlerinin 3'te 1'i iptal edildi

    Fransız basınındaki habere göre, ülkenin resmi demir yolu şirketi SNCF kontrolörlerinin grevi, Hristiyanların Noel Bayramı'nı kutladığı bu hafta sonunda tren seferlerinde aksamalara neden olacak.

    Bu sebeple cuma günü her 3 tren seferinden 1'i iptal edildi.

    200 bin yolcu mağdur olacak

    Hafta sonu beklenen 800 bin tren yolcusundan yaklaşık 200 bininin yolculuk yapamayacağı öngörülüyor.

    Tren kontrolörleri, maaş artışı ve kendilerine makinistlerinkine eş değer bir statü verilmesini talep ediyor.

    Fransa da grev: Tren seferlerinin 3 te 1 i iptal edildi #1


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