Fransa'da grevdeki işçiler, 2024 Yaz Olimpiyatları'nın yapılacağı köy ve stadın elektriğini kesti Fransa'da işçiler, emeklilik reformuna tepki için 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapacak köyün şantiyesi ile başkent Paris'teki Stade de France'ın elektriğini kesti. Çevredeki alışveriş merkezlerinin de elektriğini kesen işçiler, perşembe gününü "elektrik tasarruf günü" olarak ilan etti.

Fransa’da enerji sektörü çalışanları, grevler kapsamında ülke genelinde elektrik santrallerini bastı.

Elektriği kestiler

Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre; işçiler, 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 döneminde 33. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın düzenleneceği ve çalışmaların devam ettiği köyün şantiyesi ile Stade De France'ın enerji akışını kesti.

'Bugün tasarruf günü'

Çevredeki alışveriş merkezlerinin de elektriğini kesen işçiler, perşembe gününü "elektrik tasarruf günü" olarak ilan etti.

Olayın medyaya yansıması üzerine güvenlik güçleri, elektrik santrallerine giderek işçilerin alanı terk etmelerini istedi.

Tartışmalı emeklilik reformu

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti.

19 Ocak'tan bu yana protesto ediliyor

Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana birçok kez grev ve protesto düzenlendi.

Senato, reformun, "emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngören" en tartışmalı maddesini bu gece kabul etmişti.